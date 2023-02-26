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Факти / Україна

У Бахмуті за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених – Резніков

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Російські війська розпочали свій “великий наступ” на Донбасі, але вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Насправді він уже йде (наступ, – Ред.). Ми називаємо це “повзучим наступом”, тому що вони дотримуються божевільної тактики: посилають проти нас хвилі вагнерівців або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на Східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, – заявив він.

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Крім того, міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.

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– Бахмут – це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу, – зазначив Резніков.

Джерело: La Repubblica

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