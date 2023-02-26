У Бахмуті за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених – Резніков
Російські війська розпочали свій “великий наступ” на Донбасі, але вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Насправді він уже йде (наступ, – Ред.). Ми називаємо це “повзучим наступом”, тому що вони дотримуються божевільної тактики: посилають проти нас хвилі вагнерівців або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на Східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, – заявив він.
Крім того, міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.
– Бахмут – це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу, – зазначив Резніков.
Джерело: La Repubblica