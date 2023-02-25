Февраль, 25 в 18:42

Россия не оставляет попыток прорвать оборону и захватить Бахмут Донецкой области. Бои идут вокруг самого города и на его окрестностях.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

– Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окрестностях, — говорится в сообщении.

Сырский приехал в Бахмут: бои продолжаются в городе и на его окраинах / 8 фотографий

Отмечается, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, которые защищают город и подступы к нему. Во время пребывания он проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений относительно проблемных вопросов, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отражают атаки врага.

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Кроме того, командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.

Фото: Сухопутные войска ВС Украины