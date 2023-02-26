В районе Горловки украинские военные уничтожили 200 “вагнеровцев” — Генштаб

Февраль, 26 в 18:57

В районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.

— В районе Горловки Донецкой области 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК Вагнера. Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска РФ, — говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, в период с 22 по 24 февраля в местный морг городской больницы №2 Горловки из Верхнеторецкого района было доставлено до 30 тел погибших оккупантов. Отмечается, что они были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ.

Также Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.