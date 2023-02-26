У районі Горлівки українські військові знищили 200 “вагнерівців” – Генштаб

Лютий, 26 в 18:57

У районі Горлівки Донецької області українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.

– У районі Горлівки Донецької області 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК Вагнера. Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками у напрямку Новошахтинська РФ, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, у період з 22 по 24 лютого до місцевого моргу міської лікарні №2 Горлівки з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих окупантів. Зазначається, що вони були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та РФ.

Також Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.