Февраль, 27 в 20:58

В понедельник, 27 февраля, в Киев прибыла с неожиданным визитом министр финансов США Джанет Йеллен, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона.

Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Йеллен также объявила о предоставлении нашему государству транша прямой бюджетной помощи в размере $1,2 млрд.

– Вслед за визитом президента США Джо Байдена в Украину, я нахожусь в Киеве, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины, обсудить пути, по которым мы можем продолжить нашу помощь, в том числе экономическую, и отдать должное храбрости украинского народа через год после неспровоцированного вторжения России, — подчеркнула Йеллен в своем Twitter.

Following @POTUS’s visit to Ukraine, I’m in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia’s unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7 Сейчас смотрят — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023

Что известно о внезапном визите министра финансов США в Украину – далее в материале.

Переговоры с Зеленским

В ходе встречи обсуждалась дальнейшая финансовая помощь Украине. Владимир Зеленский отметил решение администрации США выделить в 2023 году $9,9 млрд как прямую бюджетную поддержку.

По словам президента, эти средства помогут покрыть дефицит госбюджета и поддержать граждан, наиболее нуждающихся в помощи.

Еще одной темой переговоров было взаимодействие Украины с Международным валютным фондом и перспективы реализации программ МВФ.

Отдельно обсуждалось восстановление инфраструктуры Украины, разрушенной в результате полномасштабной российской агрессии, с привлечением частного сектора. Зеленский подчеркнул, что важно направить на восстановление арестованные активы РФ.

Кроме того, президент отметил необходимость ужесточения антироссийских санкций.

– США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить РФ возможности финансировать войну, – отметил Зеленский по итогам переговоров.

Встреча со Шмыгалем

Как проинформировал на совместном брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, во время встречи с Джанет Йеллен обсуждались:

новая финансовая помощь Украине;

поддержка нашего государства в сфере страхования военных рисков для бизнеса;

конфискация замороженных российских активов;

финансовое и санкционное влияние на бюджет РФ, дальнейшие персональные санкции против российских чиновников и ограничения против ядерной отрасли России; санкции на поставки высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться Россией в военной сфере (для производства оружия);

функционирование Мультидонорской финансовой координационной платформы (финансового Рамштайна), позволяющей координировать работу стран G7 (в том числе США) и международных финансовых организаций (например, МВФ и Всемирного банка) по финансовой поддержке Украины.

Шмыгаль напомнил, что США стали лидером в финансовой поддержке Украины.

– В этом году дефицит бюджета Украины составляет около $38 млрд. США обязались до сентября предоставить Украине более $10 млрд. Кроме этого, Соединенные Штаты поддерживают Украину в направлении быстрого восстановления, — рассказал Шмыгаль.

???????? серед лідерів надання фінансової допомоги Україні. З @SecYellen обговорили сьогодні підтримку швидкого відновлення ????????, страхування воєнних ризиків, санкційний тиск на росію та конфіскацію заморожених активів. Цінуємо непохитну солідарність Уряду США та ???????? народу з ????????. pic.twitter.com/g1KZSmCUl7 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 27, 2023

Джанет Йеллен, со своей стороны, подтвердила месседж администрации Джо Байдена, что США будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется для победы в войне.

– Хочу, чтобы вы знали: вы не одиноки. Мы с вами. Соединенные Штаты стоят вместе с вами – и мы будем с вами столько, сколько нужно, – заявила министр финансов, добавив, что эта поддержка является инвестицией в “глобальную безопасность и демократию”.

Первый транш бюджетной помощи от США

Джанет Йеллен уточнила, что за прошлый год США предоставили Украине почти $50 млрд в качестве помощи в сфере безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

Во время общения со СМИ в Киеве министр финансов США анонсировала выделение нашему государству первого транша прямой бюджетной помощи в размере $1,2 млрд (из общей суммы на почти $10 млрд).

– Соединенные Штаты уже предоставили Украине экономическую помощь на $13 млрд. Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы более чем на $1,2 млрд. Это первый транш из около $10 млрд прямой бюджетной помощи, которую Соединенные Штаты предоставят в ближайшие месяцы, — отметила Йеллен.

По ее словам, США фокусировались на том, чтобы Украина имела возможность предоставлять в условиях войны ключевые гуманитарные и социальные услуги, включая образование и медицину. Кроме того, экономическая поддержка США помогает украинскому правительству работать в чрезвычайных обстоятельствах.

– Так же, как помощь в сфере безопасности укрепляет линию фронта, я считаю, что эта экономическая помощь укрепляет тыл, тем самым усиливая сопротивление Украины, – добавила Йеллен.

Министр отметила борьбу Украины с коррупцией, несмотря на войну, а также усилия украинских властей по обеспечению подотчетности и прозрачного управления финансами, полученными от доноров.

“Препятствия” в передаче активов РФ

В ходе общения с журналистами Йеллен заявила, что Россия должна заплатить за нанесенный Украине ущерб. Но, по ее словам, существуют “значительные юридические препятствия” для полного изъятия $300 млрд замороженных активов российского центрального банка и их передачи Киеву.

Министр уточнила, что США и союзники обсуждают стратегии, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за опустошение, спровоцированное ее агрессивной войной.

Йеллен также отметила, что Вашингтон изучит призывы Киева ввести санкции против ядерного сектора РФ, но “должен учитывать” потенциальные последствия таких действий для западных союзников.

– Мы хотим лишить Россию доходов. Мы также должны рассмотреть потенциальные последствия санкций для нас самих и наших партнеров, – объяснила министр.

По ее словам, центральным элементом санкционной стратегии США в 2023 году будет прекращение попыток РФ уклониться от уже введенных санкций. Для этого Вашингтон будет координировать свои действия с союзниками.

Источник: Министерство финансов США, Telegram-канал Владимира Зеленского, Telegram-канал Дениса Шмыгаля