В понедельник, 27 февраля, в Киев прибыла с неожиданным визитом министр финансов США Джанет Йеллен, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона.

Она уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Йеллен также объявила о предоставлении нашему государству транша прямой бюджетной помощи в размере $1,2 млрд.

Following @POTUS’s visit to Ukraine, I’m in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia’s unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023