У понеділок, 27 лютого, до Києва прибула з неочікуваним візитом міністерка фінансів США Джанет Єллен, щоб підтвердити підтримку з боку Вашингтона.

Вона вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем. Єллен також оголосила про надання нашій державі траншу прямої бюджетної допомоги в розмірі $1,2 млрд.

Following @POTUS’s visit to Ukraine, I’m in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia’s unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023