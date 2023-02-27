Лютий, 27 в 20:58

У понеділок, 27 лютого, до Києва прибула з неочікуваним візитом міністерка фінансів США Джанет Єллен, щоб підтвердити підтримку з боку Вашингтона.

Вона вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем. Єллен також оголосила про надання нашій державі траншу прямої бюджетної допомоги в розмірі $1,2 млрд.

– Слідом за візитом президента США Джо Байдена до України, я перебуваю в Києві, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України, обговорити шляхи, якими ми можемо продовжити нашу допомогу, зокрема економічну, й віддати належне хоробрості українського народу через рік після неспровокованого вторгнення Росії, – наголосила Єллен у своєму Twitter.

Following @POTUS’s visit to Ukraine, I’m in Kyiv to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine, discuss ways we can continue our support – including through economic assistance – and pay tribute to the bravery of the Ukrainian people a year after Russia’s unprovoked invasion. pic.twitter.com/avJaabavX7 Зараз дивляться — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023

Що відомо про раптовий візит міністра фінансів США до України – далі в матеріалі.

Переговори із Зеленським

Під час зустрічі обговорювалася подальша фінансова допомога Україні. Володимир Зеленський відзначив рішення адміністрації США виділити в 2023 році $9,9 млрд як пряму бюджетну підтримку.

За словами президента, ці кошти допоможуть покрити дефіцит держбюджету та підтримати громадян, які найбільше потребують допомоги.

Ще однією темою переговорів була взаємодія України з Міжнародним валютним фондом і перспективи реалізації програм МВФ.

Окремо обговорювалася відбудова інфраструктури України, зруйнованої внаслідок повномасштабної російської агресії, із залученням приватного сектору. Зеленський наголосив, що важливо спрямувати на відбудову заарештовані активи РФ.

Крім того, президент відзначив необхідність посилення антиросійських санкцій.

– США міцно підтримують нас від перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це. Дякую за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора. Необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити РФ можливості фінансувати війну, – зазначив Зеленський за підсумками переговорів.

Зустріч зі Шмигалем

Як поінформував на спільному брифінгу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час зустрічі з Джанет Єллен обговорювалися:

нова фінансова допомога Україні;

підтримка нашої держави у сфері страхування військових ризиків для бізнесу;

конфіскація заморожених російських активів;

фінансовий і санкційний вплив на бюджет РФ, подальші персональні санкції проти російських чиновників та обмеження проти ядерної галузі Росії, санкції на постачання високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися Росією у військовій сфері (для виробництва зброї);

функціонування Мультидонорської фінансової координаційної платформи (фінансового Рамштайну), яка дозволяє координувати роботу країн G7 (зокрема США) та міжнародних фінансових організацій (наприклад, МВФ та Світового банку) щодо фінансової підтримки України.

Шмигаль нагадав, що Сполучені Штати стали лідером у фінансовій підтримці України.

– Цього року дефіцит бюджету України становить близько $38 млрд. США взяли на себе зобов’язання до вересня надати Україні понад $10 млрд. Окрім цього, Сполучені Штати підтримують Україну в напрямку швидкого відновлення, – розповів Шмигаль.

???????? серед лідерів надання фінансової допомоги Україні. З @SecYellen обговорили сьогодні підтримку швидкого відновлення ????????, страхування воєнних ризиків, санкційний тиск на росію та конфіскацію заморожених активів. Цінуємо непохитну солідарність Уряду США та ???????? народу з ????????. pic.twitter.com/g1KZSmCUl7 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 27, 2023

Джанет Єллен, зі свого боку, підтвердила меседж адміністрації Джо Байдена, що США стоятимуть з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги у війні.

– Хочу, щоб ви знали: ви не самотні. Ми з вами. Сполучені Штати стоять разом із вами – і ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, – заявила чиновниця, додавши, що ця підтримка є інвестицією в “глобальну безпеку та демократію”.

Перший транш бюджетної допомоги від США

Джанет Єллен уточнила, що за минулий рік США надали Україні майже $50 млрд як безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Під час спілкування зі ЗМІ в Києві міністерка фінансів США анонсувала виділення нашій державі першого траншу прямої бюджетної допомоги у розмірі $1,2 млрд (із загальної суми на майже $10 млрд).

– Сполучені Штати вже надали Україні економічну допомогу на $13 млрд. Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми на понад $1,2 млрд. Це перший транш із близько $10 млрд прямої бюджетної допомоги, яку Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці, – наголосила Єллен.

За її словами, США фокусувалися на тому, щоб Україна мала змогу надавати в умовах війни ключові гуманітарні та соціальні послуги, включно з освітою та медициною. Крім того, економічна підтримка США допомагає українському уряду працювати в надзвичайних обставинах.

– Так само, як допомога в сфері безпеки зміцнює лінію фронту, я вважаю, що ця економічна допомога зміцнює тил, тим самим посилюючи опір України, – додала Джанет Єллен.

Міністерка відзначила боротьбу України з корупцією, попри війну, а також зусилля української влади із забезпечення підзвітності та прозорого управління фінансами, отриманими від донорів.

“Перешкоди” у переданні активів РФ

Під час спілкування з журналістами Єллен заявила, що Росія має заплатити за завдану Україні шкоду. Але, за її словами, існують “значні юридичні перешкоди” для повного вилучення $300 млрд заморожених активів російського центрального банку та їхнього передання Києву.

Міністр уточнила, що США і союзники обговорюють стратегії, щоб гарантувати, що Росія заплатить за спустошення, спровоковане її агресивною війною.

Єллен також зазначила, що Вашингтон вивчить заклики Києва запровадити санкції проти ядерного сектору РФ, але “має зважати” на потенційні наслідки таких дій для західних союзників.

– Ми хочемо позбавити Росію доходів. Ми також маємо розглянути потенційні наслідки санкцій для нас самих і наших партнерів, – пояснила міністерка.

За її словами, центральним елементом санкційної стратегії США в 2023 році буде припинення спроб РФ ухилитися від уже запроваджених санкцій. Для цього Вашингтон координуватиме свої дії із союзниками.

Джерело: Міністерство фінансів США, Telegram-канал Володимира Зеленського, Telegram-канал Дениса Шмигаля