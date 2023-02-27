Минус 560 оккупантов, четыре танка и самолет: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.
Другие потери противника с 24.02.22 по 27.02.23:
- танков — 3 385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6 621 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2 380 (+0) ед,
- РСЗО — 475 (+0) ед,
- средств ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+1) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 048 (+11),
- крылатых ракет — 873 (+0),
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 248 (+6) ед,
- специальной техники — 230 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.
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