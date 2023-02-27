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Факты / Україна

Минус 560 оккупантов, четыре танка и самолет: потери РФ за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Другие потери противника с 24.02.22 по 27.02.23:

  • танков — 3 385 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6 621 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2 380 (+0) ед,
  • РСЗО — 475 (+0) ед,
  • средств ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+1) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 048 (+11),
  • крылатых ракет — 873 (+0),
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 248 (+6) ед,
  • специальной техники — 230 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.

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Источник: Генштаб ВСУ
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