Минус 560 оккупантов, четыре танка и самолет: потери РФ за минувшие сутки

Февраль, 27 в 9:00

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Другие потери противника с 24.02.22 по 27.02.23:

танков — 3 385 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 6 621 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2 380 (+0) ед,

РСЗО — 475 (+0) ед,

средств ПВО — 247 (+0) ед,

самолетов — 300 (+1) ед,

вертолетов — 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 048 (+11),

крылатых ракет — 873 (+0),

кораблей/катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5 248 (+6) ед,

специальной техники — 230 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.