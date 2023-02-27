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Факти / Україна

Мінус 560 окупантів, чотири танки та літак: втрати РФ за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 148 690 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.

Інші втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23:

  • танків ‒ 3 385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 621 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 380 (+0) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+1) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 (+6) од,
  • спеціальної техніка ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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