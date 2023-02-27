Мінус 560 окупантів, чотири танки та літак: втрати РФ за минулу добу

Лютий, 27 в 9:00

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 148 690 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.

Інші втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23:

танків ‒ 3 385 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 621 (+6) од,

артилерійських систем – 2 380 (+0) од,

РСЗВ – 475 (+0) од,

засобів ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+1) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 (+11),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 (+6) од,

спеціальної техніка ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.

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