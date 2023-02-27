Мінус 560 окупантів, чотири танки та літак: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 148 690 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники знищили за минулу добу.
Інші втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23:
- танків ‒ 3 385 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 621 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 380 (+0) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+1) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 (+11),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 (+6) од,
- спеціальної техніка ‒ 230 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.
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