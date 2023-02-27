Атака дронами и работа ПВО на Киевщине, Черниговщине: что происходит на 369-й день войны (онлайн)
В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed.
В Киевской, Черниговской и Житомирской областях сработала противовоздушная оборона.
01:01 - 27 февраля
Киевская городская военная администрация подтвердила работу ПВО в столице.
В воздушном пространстве Киева обнаружены вражеские объекты. Предварительно, это ударные БПЛА.
00:40 - 27 февраля
В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в Черниговской области.
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