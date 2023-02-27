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Факты / Україна / Общество
Валентина Чорна |
Атака дронами и работа ПВО на Киевщине, Черниговщине: что происходит на 369-й день войны (онлайн)

Атака дронами и работа ПВО на Киевщине, Черниговщине: что происходит на 369-й день войны (онлайн)

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed.

В Киевской, Черниговской и Житомирской областях сработала противовоздушная оборона.

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01:01 - 27 февраля

Киевская городская военная администрация подтвердила работу ПВО в столице.

В воздушном пространстве Киева обнаружены вражеские объекты. Предварительно, это ударные БПЛА.

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00:40 - 27 февраля

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в Черниговской области.

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