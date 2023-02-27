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Факты / Україна

На Черниговщине сбили вражеские Shahed-136 — ОК Север

Валентина Чорна, редактор ленты
На Черниговщине сбили вражеские Shahed-136 — ОК Север

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Обновлено 01:00. Силы ПВО сбили третий беспилотник РФ.

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Фото: ГУР

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