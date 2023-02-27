На Черниговщине сбили вражеские Shahed-136 — ОК Север
В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Обновлено 01:00. Силы ПВО сбили третий беспилотник РФ.
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Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в Черниговской области.
О работе противовоздушной обороны в области также информировал глава ОВА Вячеслав Чаус.
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Местные жители пишут о работе ПВО на Житомирщине.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.
Фото: ГУР