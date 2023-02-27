Февраль, 27 в 0:12

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Обновлено 01:00. Силы ПВО сбили третий беспилотник РФ.

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Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в Черниговской области.

О работе противовоздушной обороны в области также информировал глава ОВА Вячеслав Чаус.

Кроме этого, ППО сработала в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Местные жители пишут о работе ПВО на Житомирщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.

Фото: ГУР