Февраль, 26 в 23:33

Вечером 26 февраля в Киеве прогремели взрывы, сработала противовоздушная оборона.

Обновлено 00:50. Киевская городская военная администрация подтвердила работу ПВО в столице.

В воздушном пространстве Киева обнаружены вражеские объекты. Предварительно, это ударные БПЛА.

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Обновлено 00:15. Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Мониторинговые Telegram-каналы писали о том, что россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Информацию подтвердил и глава ОГА Вячеслав Чаус.

По состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Луганской областях, а также в Крыму.

Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы опасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.