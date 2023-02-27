В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО
Вечером 26 февраля в Киеве прогремели взрывы, сработала противовоздушная оборона.
Обновлено 00:50. Киевская городская военная администрация подтвердила работу ПВО в столице.
В воздушном пространстве Киева обнаружены вражеские объекты. Предварительно, это ударные БПЛА.
Обновлено 00:15. Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
Мониторинговые Telegram-каналы писали о том, что россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Информацию подтвердил и глава ОГА Вячеслав Чаус.
По состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Луганской областях, а также в Крыму.
Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы опасности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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