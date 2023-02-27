Наступают маленькими группами: Гайдай о ситуации на Луганщине

Февраль, 27 в 11:28

На трех направлениях Луганской области идут активные ожесточенные бои.

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

– У нас на трех направлениях идут достаточно активные боевые действия. Это Белогоровка, направление Сватово-Купянск и в районе Кременной, — сказал он.

Председатель ОВА отметил, что в последнее время участились обстрелы украинских позиций и деоккупированных районов области.

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– Мы фиксируем попытки штурмовать позиции Сил обороны. Или пехотой, или пехотой с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать, что за последние несколько недель началась эскалация, — добавил Гайдай.

Также на оккупированной территории Луганской области наблюдается подвоз большого количества тяжелой техники, боекомплектов и новомобилизованных солдат.

Активные бои продолжаются и в Донецкой области, там накануне в районе Горловки украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.

Источник: Сергей Гайдай