Наступають маленькими групами: Гайдай про ситуацію на Луганщині

Лютий, 27 в 11:28

На трьох напрямках Луганської Області йдуть активні запеклі бої.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У нас на трьох напрямках йдуть достатньо активні бойові дії. Це Білогорівка, напрямок Сватове-Куп’янськ та в районі Кремінної, – сказав він.

Голова ОВА зазначив, що останнім часом почастішали обстріли українських позицій та деокупованих районів області.

Зараз дивляться

– Ми фіксуємо спроби штурмувати позиції Сил оборони. Або піхотою, або піхотою з підтримкою важкої техніки. Можна сказати, що за останні кілька тижнів почалася ескалація, – додав Гайдай.

Також на окупованій території Луганської області спостерігається підвіз великої кількості важкої техніки, боєкомплектів та новомобілізованих солдатів.

Активні бої тривають і на Донеччині, там напередодні у районі Горлівки українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.

Джерело: Сергій Гайдай