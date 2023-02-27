Наступають маленькими групами: Гайдай про ситуацію на Луганщині
На трьох напрямках Луганської Області йдуть активні запеклі бої.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– У нас на трьох напрямках йдуть достатньо активні бойові дії. Це Білогорівка, напрямок Сватове-Куп’янськ та в районі Кремінної, – сказав він.
Голова ОВА зазначив, що останнім часом почастішали обстріли українських позицій та деокупованих районів області.
– Ми фіксуємо спроби штурмувати позиції Сил оборони. Або піхотою, або піхотою з підтримкою важкої техніки. Можна сказати, що за останні кілька тижнів почалася ескалація, – додав Гайдай.
Також на окупованій території Луганської області спостерігається підвіз великої кількості важкої техніки, боєкомплектів та новомобілізованих солдатів.
Активні бої тривають і на Донеччині, там напередодні у районі Горлівки українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.
Джерело: Сергій Гайдай