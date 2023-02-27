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Факти / Україна

Наступають маленькими групами: Гайдай про ситуацію на Луганщині

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На трьох напрямках Луганської Області йдуть активні запеклі бої. 

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

– У нас на трьох напрямках йдуть достатньо активні бойові дії. Це Білогорівка, напрямок Сватове-Куп’янськ та в районі Кремінної, – сказав він. 

Голова ОВА зазначив, що останнім часом почастішали обстріли українських позицій та деокупованих районів області. 

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– Ми фіксуємо спроби штурмувати позиції Сил оборони. Або піхотою, або піхотою з підтримкою важкої техніки. Можна сказати, що за останні кілька тижнів почалася ескалація, – додав Гайдай.

Також на окупованій території Луганської області спостерігається підвіз великої кількості важкої техніки, боєкомплектів та новомобілізованих солдатів.

Активні бої тривають і на Донеччині, там напередодні у районі Горлівки  українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.

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Джерело: Сергій Гайдай

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