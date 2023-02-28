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Факты / Україна

Громкие монотонные звуки и гимн: в Киеве будут тестировать новый сигнал о чрезвычайных ситуациях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает КГГА.

– Во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины. Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения, – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.

Источник: КГГА
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