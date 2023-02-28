Громкие монотонные звуки и гимн: в Киеве будут тестировать новый сигнал о чрезвычайных ситуациях
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В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщает КГГА.
– Во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины. Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения, – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.