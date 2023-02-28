Гучні монотонні звуки та гімн: у Києві тестуватимуть новий сигнал про надзвичайні ситуації

Лютий, 28 в 0:00

У Деснянському районі Києва з 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє КМДА.

– Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України. Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення, – йдеться у повідомленні.

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