Окупанти обстріляли дитсадок, будинки та парк Куп’янська: загинула людина
Уранці 28 лютого російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Куп’янська Харківської області.
У місті зруйновано житлові будинки та пошкоджено будівлю дитячого садка.
Також під удар потрапив міський парк відпочинку.
– На жаль, загинув цивільний. Чоловікові було 63 роки, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередньої інформацією від обласної прокуратури, місто росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню.
Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Санкція статті передбачає від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
Зауважимо, що напередодні в Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району від вогню окупантів постраждали вісім житлових будинків та господарчі споруди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Фото: Олег Синєгубов