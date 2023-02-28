Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей, общий залп может достигать 32 Калибров — ОК Юг

Февраль, 28 в 16:33

По состоянию на 28 февраля Россия вывела в Черное море пять носителей ракет, среди которых есть две подводные лодки.

Общий залп, который оккупанты могут запустить по нашему государству — 32 ракеты Калибр. Об этом сообщили в ОК Юг.

— Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных. Общий залп Калибров может достигать 32 ракет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг не прекращает воздушную разведку, а значит, не исключены массированные и точечные ракетные удары.

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— Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен, — отмечают в ОК Юг.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что РФ готовится к новой массированной атаке.

Уровень угрозы остается достаточно высоким, враг выбирает новую тактику и выискивает нашу противовоздушную оборону.

Фото: ОК Юг