Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв, загальний залп може сягати 32 Калібрів – ОК Південь
Станом на 28 лютого Росія вивела у Чорне море п’ять носіїв ракет, серед яких є два підводних човни.
Загальний залп, який окупанти можуть запустити по нашій державі – 32 ракети Калібр. Про це повідомили в ОК Південь.
– Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п’ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп Калібрів може сягати 32 ракет, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а тому не виключені масовані та точкові ракетні удари.
– Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено, – наголошують в ОК Південь.
Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що РФ готується до нової масованої атаки.
Рівень загрози залишається достатньо високим, ворог обирає нову тактику і вишукує нашу протиповітряну оборону.
Фото: ОК Південь