Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв, загальний залп може сягати 32 Калібрів – ОК Південь

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ракета

Станом на 28 лютого Росія вивела у Чорне море п’ять носіїв ракет, серед яких є два підводних човни.

Загальний залп, який окупанти можуть запустити по нашій державі – 32 ракети Калібр. Про це повідомили в ОК Південь.

– Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п’ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп Калібрів може сягати 32 ракет, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а тому не виключені масовані та точкові ракетні удари.

Зараз дивляться

– Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено, – наголошують в ОК Південь.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що РФ готується до нової масованої атаки.

Рівень загрози залишається достатньо високим, ворог обирає нову тактику і вишукує нашу протиповітряну оборону.

Читайте
У Повітряних силах повідомили, скільки ракет та ударних дронів ЗСУ збили від початку масованих атак

Фото: ОК Південь

Джерело: ОК Південь
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка