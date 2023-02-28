Уровень угрозы ракетных ударов остается высоким, РФ ищет новую тактику – Гуменюк

Февраль, 28 в 13:51

Россия готовится к новой массированной атаке по Украине и выискивает нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Уровень угрозы остается достаточно высоким, враг ищет новую тактику. Это очевидно. Мы наблюдаем тщательно за этим процессом, мы видим, что они оставляют за собой право выискивать нашу противовоздушную оборону. Они используют дроны в качестве разведки. Также пытаются использовать любые другие способы, как те воздушные шары, – сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас в Черном море наблюдается накопление вражеской корабельной группировки, там находится 13 единиц и 2 подводных ракетоносителя с 8 Калибрами наготове.

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Источник: телемарафон