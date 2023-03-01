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Факты / Україна

На Луганщине спецназовцы СБУ уничтожили 6 танков за одну ночь

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Луганщине спецназовцы СБУ уничтожили 6 танков за одну ночь

Спецназовцы СБУ уничтожили еще 6 российских танков за одну ночь.

– Две группы сотрудников Центра спецопераций “А” Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме, — говорится в сообщении СБУ.

Также было опубликовано видео момента ликвидации военной техники оккупантов.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин с видео

Источник: СБУ
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