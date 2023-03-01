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Факти / Україна

На Луганщині спецпризначенці СБУ знищили 6 танків за одну ніч

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Луганщині спецпризначенці СБУ знищили 6 танків за одну ніч

Спецпризначенці СБУ знищили ще 6 російських танків за одну ніч.

Дві групи співробітників Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Після влучної роботи ударними дронами ворожу техніку було виведено з ладу у повному обсязі, йдеться у повідомленні СБУ.

Також було опубліковано відео моменту ліквідації військової техніки окупантів.

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Фото: скрін із відео

Джерело: СБУ
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