Март, 01 в 1:19

После окончания российско-украинской войны за рубежом могут остаться от 860 тыс. до 2,7 млн беженцев из Украины, из-за чего украинская экономика может потерять ВВП от 2,55 до 7,71%.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии (ЦЭС).

— По нашим расчетам, за рубежом могут остаться от 860 тыс. до 2,7 млн украинцев, — говорится в сообщении.

В ЦЭС напомнили, что на конец 2022 года за рубежом (не учитывая РФ и Беларусь) находится 3,8-4,7 млн беженцев из Украины, а еще около 1,5 млн — в России.

Сейчас смотрят

— Есть риск, что еще 100-200 тыс. выедет до конца зимы 2022-23 гг. из-за проблем с энергоснабжением, — говорится в сообщении.

Исследователи провели кластерный анализ, благодаря чему выделили четыре группы беженцев и очертили их портреты:

Первая группа — это “классические беженцы”: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, которые выехали в Польшу.

Вторая группа — это квазитрудовые мигранты, выехавшие за границу не только из-за войны, но и для работы.

Третья группа — профессионалы, люди, которые чаще других групп работают по специальности и меньше готовы работать не по ней.

Четвертая группа — люди из зоны боевых действий: это украинцы, которые больше всего пострадали от войны.

Исследователи считают, что для того, чтобы украинцам было куда возвращаться, нужно “быстро отстроить разрушенные регионы”.

— При этом, следует избегать ошибок, которые допускались во время послевоенного восстановления в других странах: надо восстанавливать не только жилые дома, но и инфраструктуру, согласовывать, кто отвечает за восстановление каждого объекта, чтобы различные организации не дублировали функции друг друга, а также ввести контроль за использованием средств, чтобы избежать коррупции, — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, подавляющее большинство украинцев, находящихся за рубежом, — это женщины 35-49 лет и дети. Больше всего беженцев выехало в Польшу, Германию, Чехию и Италию.

Отмечается, что из Запорожской области выехала почти четверть жителей, а из Киева и Киевской области — почти пятая часть, тогда как из западных областей — менее 10%.

Исследователи указывают, что более склонными к возвращению являются пожилые люди, люди с низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны.

Среди основных причин беженцев осесть на новом месте вне Украины в ЦЭС считают долгую продолжительность войны, положительное отношение европейцев к украинцам и перспективы для детей.