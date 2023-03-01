Март, 01 в 18:58

Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

— Очевидно, что Россия напала на Украину, и Россия — это та страна, которая должна что-то сделать сейчас. Она должна сделать шаг вперед, чтобы мир стал возможным, и то, что необходимо — это вывод войск, — заявил он.

Отвечая на вопрос о новых возможных наступлениях россиян, Шольц пообещал постоянную военную поддержку Украине.

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— Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны. Мы проследим за тем, чтобы производство боеприпасов было активизировано. Для оружия, которое мы поставили сами, но также и для оружия, которое было передано из Восточной Европы, — сказал он.

Также канцлер добавил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

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Источник: Анадолу