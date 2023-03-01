Россия должна вывести войска из Украины, чтобы мирные переговоры стали возможными — Шольц
Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
— Очевидно, что Россия напала на Украину, и Россия — это та страна, которая должна что-то сделать сейчас. Она должна сделать шаг вперед, чтобы мир стал возможным, и то, что необходимо — это вывод войск, — заявил он.
Отвечая на вопрос о новых возможных наступлениях россиян, Шольц пообещал постоянную военную поддержку Украине.
— Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны. Мы проследим за тем, чтобы производство боеприпасов было активизировано. Для оружия, которое мы поставили сами, но также и для оружия, которое было передано из Восточной Европы, — сказал он.
Также канцлер добавил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
Источник: Анадолу