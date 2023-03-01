Март, 01 в 13:59

Ежемесячно махинации на таможне вымывают из государственного бюджета до 10 млрд грн.

Предварительные оценки масштабных мер Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины по противодействию злоупотреблениям на таможне озвучил директор ГБР Алексей Сухачев.

– Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть каждая третья гривна из таможенных пошлин шла в карманы коррупционеров, – отмечает Алексей Сухачев.

Эти средства, уверен директор ГБР, должны вернуться из теневого сектора в бюджет, например, для выплаты пенсий, реализации социальных проектов или помощи армии.

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Поэтому над реализацией этой задачи сегодня и работают правоохранительные органы, говорит Алексей Сухачев.

– Меры ГБР и СБУ – это длительный и содержательный процесс, конечная цель которого – наполнение государственного бюджета Украины, – добавляет Алексей Сухачев.

По его словам, основная задача состоит в наведении порядка в соответствии с законом, а не проведении мероприятий “для галочки”.

– Вопрос – в изменении системы и философии работы таможни. Это не частная структура, а финансовый рычаг для наполнения государственного бюджета. Речь идет о всей вертикали Гостаможслужбы – от руководства до простого инспектора, – говорит Алексей Сухачев.

Поэтому, по словам директора ГБР, все, кто причастен к злоупотреблениям, должны это понять.