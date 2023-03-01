Ежемесячно до 10 млрд грн потерь – директор ГБР о махинациях на таможне
Ежемесячно махинации на таможне вымывают из государственного бюджета до 10 млрд грн.
Предварительные оценки масштабных мер Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины по противодействию злоупотреблениям на таможне озвучил директор ГБР Алексей Сухачев.
– Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть каждая третья гривна из таможенных пошлин шла в карманы коррупционеров, – отмечает Алексей Сухачев.
Эти средства, уверен директор ГБР, должны вернуться из теневого сектора в бюджет, например, для выплаты пенсий, реализации социальных проектов или помощи армии.
Поэтому над реализацией этой задачи сегодня и работают правоохранительные органы, говорит Алексей Сухачев.
– Меры ГБР и СБУ – это длительный и содержательный процесс, конечная цель которого – наполнение государственного бюджета Украины, – добавляет Алексей Сухачев.
По его словам, основная задача состоит в наведении порядка в соответствии с законом, а не проведении мероприятий “для галочки”.
– Вопрос – в изменении системы и философии работы таможни. Это не частная структура, а финансовый рычаг для наполнения государственного бюджета.
Речь идет о всей вертикали Гостаможслужбы – от руководства до простого инспектора, – говорит Алексей Сухачев.
Поэтому, по словам директора ГБР, все, кто причастен к злоупотреблениям, должны это понять.