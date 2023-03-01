Щомісяця до 10 млрд грн втрат – директор ДБР про оборудки на митниці

Березень, 01 в 13:59

Щомісячно оборудки на митниці вимивають з державного бюджету до 10 млрд грн.

Попередні оцінки масштабних заходів Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України з протидії зловживанням на митниці озвучив директор ДБР Олексій Сухачов.

– Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто кожна третя гривня з митних зборів потрапляла до кишень корупціонерів, – наголошує Олексій Сухачов.

Ці кошти, переконаний директор ДБР, мають повернутися із тіньового сектору до бюджету, наприклад, для виплати пенсій, реалізації соціальних проєктів чи допомоги армії.

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Тому над реалізацією цього завдання сьогодні і працюють правоохоронні органи, каже Олексій Сухачов.

– Заходи ДБР та СБУ – це тривалий та змістовний процес, кінцева мета якого – наповнення державного бюджету України, – додає Олексій Сухачов.

За його словами, основне завдання полягає в наведенні ладу відповідно до закону, а не проведенні заходів “для галочки”.

– Питання – у зміні системи та філософії роботи митниці. Це – не приватна структура, а фінансовий важіль для наповнення державного бюджету. Ідеться про всю вертикаль Держмитслужби – від керівництва до простого інспектора, – говорить Олексій Сухачов.

Тому, каже директор ДБР, усі, хто причетний до зловживань, повинні це усвідомити.