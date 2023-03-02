Март, 01 в 23:38

Администрация президента США не видит “никаких доказательств” того, что президент России Владимир Путин готов к серьезным мирным переговорам по войне в Украине, несмотря на растущие призывы со стороны некоторых стран начать такие переговоры.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Узбекистан в среду.

– Напротив, все доказательства свидетельствуют об обратном. Настоящий вопрос заключается в том, дойдет ли Россия до того момента, когда она действительно будет готова прекратить свою агрессию, – сказал Блинкен.

Соединенные Штаты и их европейские союзники настаивают на том, что их главной целью сейчас является увеличение военной помощи Украине, чтобы Киев мог вернуть свою территорию и иметь лучшую позицию, если в конце концов начнутся существенные переговоры. Только тогда появится шанс на “справедливый и прочный” мир, сказал Блинкен.

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Однако несколько высокопоставленных чиновников Пентагона недавно заявили, что, по их мнению, война приобретает затяжной характер. А некоторые страны, которые заявляют, что занимают нейтральную позицию в отношении войны, все чаще утверждают, что Россия и Украина должны начать серьезные переговоры.

Среди них – страны Центральной Азии и некоторые G-20, которая проводит встречу министров иностранных дел в Индии в течение следующих нескольких дней. Блинкен вылетает туда в среду вечером.

Соединенные Штаты также опасаются, что Китай предоставит летальную помощь России для ее войны в Украине, и это беспокойство было подчеркнуто в среду, когда лидер Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, ключевым союзником Путина.

Блинкен признал, что существуют тяжелые “последствия второго и третьего порядка” войны, которые испытывают на себе многие страны.

– Мало какой регион пострадал больше, чем Центральная Азия, включая Узбекистан, – сказал он, указывая на резкий рост цен на продукты питания и энергоносители.

Страны, призывающие к скорейшему началу мирных переговоров, выразили определенную поддержку тезисам по переговорам, которые Китай обнародовал в пятницу, в годовщину полномасштабного вторжения России. 12 пунктов этого “мирного плана” являются повторением мягких принципиальных заявлений, которые Китай делал на протяжении всего конфликта, включая давнюю декларацию Китая о том, что все страны должны уважать нерушимый суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Казахстан, который Блинкен посетил во вторник, заявил в субботу, что план Китая “заслуживает поддержки как такой, который направлен на прекращение кровопролития”. И Китай, и Россия являются основными торговыми партнерами Казахстана.

Но в среду госсекретарь США продолжил скептически относиться к предложению, заявив, что, хотя в документе есть “положительные элементы”, Китай еще не выразил подлинной приверженности своему принципу уважения суверенитета и территориальной целостности, поскольку он не осудил вторжение России.

Он также указал на российскую дезинформацию о войне, которую Пекин официально поддерживает, а также на утверждения администрации Байдена о том, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия.

Энтони Блинкен является первым чиновником администрации Байдена, который посетил Центральную Азию – регион бывших советских республик, который Москва считает своей сферой влияния. Эти страны пытаются сохранять нейтральную позицию в отношении российской войны, и все они имеют тесные экономические, безопасностные и дипломатические связи с Москвой, хотя некоторые лидеры и высокопоставленные чиновники в регионе недавно скептически высказались о вторжении.

Поездка господина Блинкена в Центральную Азию стала прямым дипломатическим ударом по Москве. Другие высокопоставленные чиновники администрации Байдена путешествуют на этой неделе по Европе, а также по самой Украине, чтобы подчеркнуть американскую поддержку Украины через год после начала войны.

Перед дневной пресс-конференцией Блинкен провел отдельные встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и исполняющим обязанности министра иностранных дел страны.

Во время разговора с Мирзиёевым в президентском дворце от господина Блинкена прозвучала знакомая нота. Согласно заявлению Государственного департамента, он “подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана”.

Американским чиновникам известно, что страны Центральной Азии настороженно относятся к потенциальному захвату бывших советских территорий Путиным и опасаются, что он может подстрекать сепаратистские движения в пределах их границ.