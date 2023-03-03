Никаких компромиссов: Зеленский заявил, что надо лишить РФ возможности производить оружие

Март, 03 в 15:41

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе введения государствами-партнерами санкций против России за совершенное ею полномасштабное вторжение не может быть компромиссов.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Латвии Егилсом Левитсом во Львове.

— Не может быть компромиссов относительно санкций. Мы видим, что это происходит постоянно… Мы работаем с аналитикой: как россияне обходят санкции, кто им помогает. К сожалению, есть государства и даже члены ЕС, которые не готовы действовать мощно. Поэтому находят в некоторых санкционных шагах компромиссы, — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что компромиссы делают невозможным быструю победу, поскольку от них зависит функционирование военной инфраструктуры России.

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— Мы должны сделать все, чтобы не дать им (России, — Ред.) возможности производить то количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти. Но санкции действуют. Важно “дожать” партнеров как в ЕС, так и во всем мире. Это то, в чем нам нужна помощь Латвии, — сказал президент.

Зеленский поблагодарил Латвию и другие страны Балтии за максимальную поддержку Украины в ЕС по санкционным вопросам.

Сегодня, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом во Львове. Вместе с первой леди Еленой Зеленской и президентом Латвии Егилсом Левитсом и его женой Андрой Левите они возложили цветы к могилам украинских бойцов на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.