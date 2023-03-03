Жодних компромісів: Зеленський заявив, що треба позбавити РФ можливості виробляти зброю

Березень, 03 в 15:41

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні запровадження державами-партнерами санкцій проти Росії за вчинене нею повномасштабне вторгнення не може бути компромісів.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові.

— Не може бути компромісів щодо санкцій. Ми бачимо, що це відбувається постійно… Ми працюємо з аналітикою: як росіяни обходять санкції, хто їм допомагає. На жаль, є держави і навіть члени ЄС, які не готові діяти потужно. Тому знаходять у деяких санкційних кроках компроміси, – заявив він.

Глава держави підкреслив, що компроміси унеможливлюють швидку перемогу, оскільки від них залежить функціонування військової інфраструктури Росії.

Зараз дивляться

— Ми маємо зробити все, щоб не дати їм (Росії, – Ред.) можливості виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходили і ще можуть прийти. Але санкції діють. Важливо “дотиснути” партнерів як у ЄС, так і в усьому світі. Це те, в чому нам потрібна допомога Латвії, – сказав президент.

Зеленський подякував Латвії та іншим країнам Балтії за максимальну підтримку України в ЄС щодо санкційних питань.

Сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Львові. Разом із першою леді Оленою Зеленською та президентом Латвії Егілсом Левітсом і його дружиною Андрою Левіте вони поклали квіти до могил українських бійців на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.