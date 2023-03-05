Березень, 04 в 23:35

Окупаційні війська Росії не взяли під контроль Бахмут в Донецькій області.

Про це 4 березня в інтерв’ю CNN заявив Сергій Череватий, речник східного угрупування Збройних сил України.

– Бої в Бахмуті ведуться більше на околицях, а саме місто контролюється українськими силами оборони: Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією, – заявив він.

Українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті, заявив Череватий у відповідь на повідомлення про виведення деяких підрозділів.

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– Масового відведення українських військ також не відбувається, – сказав він.

Станом на суботу, 4 березня, за його словами, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

– Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень, – повідомив полковник Череватий.

За його словами, понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, троє потрапили у полон.