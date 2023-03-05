Украина выходит из сложной зимы полностью обеспеченной топливом и профицитом мощности — Галущенко

Март, 04 в 22:46

Украина завершает отопительный сезон с профицитом мощности, а также с достаточным запасом газа и угля.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что в целом с октября 2022 года по энергетической инфраструктуре Украины Россией был нанесен 31 воздушный удар, из которых 14 массированные ракетные атаки и 17 – группами дронов-камикадзе. Были повреждены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. При этом часть генерирующих мощностей находится во временной оккупации.

Сейчас смотрят

Но, несмотря на разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему цельной, “коллапса, на который так надеялся враг, не случилось”.

Министр отметил, что уже 21-й день подряд в энергосистеме сохраняется баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного окончания ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

— Мы выходим из сложной зимы полностью обеспечеными топливом – на 3 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд м3 (около прошлогодних объемов), — добавил Галущенко.

Он сказал, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону – проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать. Кроме того, осуществляется восстановление системы передачи и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

Читайте Украина усилит физическую защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации

Также предполагается активное развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации на стороне потребителей. При этом планируются государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, предусматривающие установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, с соответствующим гибридным инвертором, который может работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью.

Источник: Кабмин