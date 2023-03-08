Контрнаступление ВСУ может начаться уже в апреле — The Economist

Март, 08 в 20:01

Контрнаступление ВСУ может начаться уже в апреле. Сейчас украинская армия трансформируется в соответствии с новой военной помощью Запада.

Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

Впрочем, боеприпасы и воздушные мощности остаются проблемой для ВСУ. Основная часть вооружения украинской армии до сих пор советского образца.

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В конце 2022 года соотношение украинского и западного оборудования было 5:1, а с поступлением помощи, ожидается, будет составлять 5:2. То есть почти треть армии Украины скоро будет иметь оборудование образца НАТО.

В издании подчеркивают, что армия России находится в ужасающем состоянии.

– Если после возможного захвата Бахмута армия РФ решит продолжить наступление на Донбассе, то ей придется еще сильнее истощать свои “мизерные резервы”. А со временем россияне могут начать стягивать силы с других частей фронта, создавая пробелы, которыми может воспользоваться Украина, – считает Густав Грессель, эксперт Европейского совета международных отношений.