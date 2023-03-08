Контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні – The Economist

Березень, 08 в 20:01

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні. Наразі українська армія трансформується відповідно до нової військової допомоги Заходу.

Про це повідомляє видання The Economist із посиланням на джерела.

Втім, боєприпаси та повітряні потужності залишаються проблемою для ЗСУ. Основна частина озброєння української армії досі радянського зразка.

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Наприкінці 2022 року співвідношення українського та західного обладнання було 5:1, а з надходженням допомоги, очікується, буде становити 5:2. Тобто, майже третина армії України скоро матиме обладнання зразка НАТО.

У виданні наголошують, що армія Росії перебуває у жахливому стані.

– Якщо після ймовірного захоплення Бахмута армія РФ вирішить продовжити наступ на Донеччині, то їй доведеться ще сильніше виснажувати свої “мізерні резерви”. А з часом росіяни можуть почати стягувати сили з інших частин фронту, створюючи прогалини, якими може скористатися Україна, – вважає Густав Грессель, експерт Європейської ради міжнародних відносин.