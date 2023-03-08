Необходимо в 4 раза больше. чем обещает Европа: Резников о необходимости Украины 1 млрд снарядов

Март, 08 в 14:11

Украине срочно необходимы артиллерийские снаряды в больших количествах, и проект предложения Евросоюза о выделении 1 млрд евро на закупку таких боеприпасов для Сил обороны не покроет дефицит.

Об этом перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции журналистам заявил министр обороны Алексей Резников.

– Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить около четырех миллиардов евро, – ответил глава Минобороны на соответствующий вопрос.

Шведский министр обороны Пал Йонсон подтвердил опасения коллеги:

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— Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель – закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность.

Кроме того, Резников отметил, что Украине необходимо больше систем ПВО, бронетехники и танков для подготовки успешного контрнаступления.

Утром 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС. По словам Резникова в Twitter, “поговорим об оружии, скорости в решениях и солидарности”. Он заверил, что “поддержка сильная” и “наши партнеры с нами к победе”.