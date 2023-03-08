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Факти / Україна

Необхідно у 4 рази більше, ніж обіцяє Європа: Резніков про потребу України 1 млн снарядів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Необхідно у 4 рази більше, ніж обіцяє Європа: Резніков про потребу України 1 млн снарядів
Фото: УНІАН

Україні терміново необхідні артилерійські снаряди у великих кількостях, і проєкт пропозиції Євросоюзу про виділення 1 млрд євро на закупівлю таких боєприпасів для Сил оборони не покриє дефіциту.

Про це перед зустріччю з колегами із країн ЄС у Швеції журналістам заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– Нам потрібно більше. Нам потрібен один мільйон снарядів, і це буде коштувати приблизно чотири мільярди євро, – сказав глава Міноборони на відповідне запитання.

Шведський міністр оборони Пал Йонсон підтвердив побоювання колеги:

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– Важливо те, що українці гостро потребують боєприпасів, тож ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Основна мета – закупівлі на європейській промисловій базі, але якщо будуть інші постачання з інших держав, я не думаю, що ми маємо виключати цю можливість.

Крім того, Резніков зазначив, що Україні необхідно більше систем ППО, бронетехніки та танків для підготовки успішного контрнаступу.

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Вранці 8 березня у Стокгольмі розпочалося засідання міністрів оборони країн ЄС. За словами Резнікова у Twitter, “поговоримо про зброю, швидкість у рішеннях і солідарність”. Він запевнив, що “підтримка сильна” та “наші партнери з нами до перемоги”.

Джерело: Bloomberg
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