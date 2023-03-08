ПВО ночью приземлила два дрона-камикадзе
В полночь 8 марта противовоздушная оборона уничтожила два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Беспилотниками оккупанты атаковали Украину с северного направления.
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 марта, накануне российские захватчики нанесли 24 авиационных удара и один ракетный.
В частности, во время авиаударов враг применил БПЛА типа Shahed-136.
Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ