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Факты / Україна

ПВО ночью приземлила два дрона-камикадзе

Татьяна Забожко, редактор ленты
ПВО ночью приземлила два дрона-камикадзе
Фото: Getty Images

В полночь 8 марта противовоздушная оборона уничтожила два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Беспилотниками оккупанты атаковали Украину с северного направления.

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Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 8 марта, накануне российские захватчики нанесли 24 авиационных удара и один ракетный.

В частности, во время авиаударов враг применил БПЛА типа Shahed-136.

Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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