ППО вночі приземлила два дрони-камікадзе
Опівночі 8 березня протиповітряна оборона знищила два іранських дрони-камікадзе Shahed-131/136.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Безпілотниками окупанти атакували Україну з північного напрямку.
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 березня, напередодні російські загарбники завдали 24 авіаційних удари та один ракетний.
Зокрема, під час авіаударів ворог застосував БПЛА типу Shahed-136.
Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ