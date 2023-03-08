ППО вночі приземлила два дрони-камікадзе

Березень, 08 в 10:18

Опівночі 8 березня протиповітряна оборона знищила два іранських дрони-камікадзе Shahed-131/136.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотниками окупанти атакували Україну з північного напрямку.

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Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 березня, напередодні російські загарбники завдали 24 авіаційних удари та один ракетний.

Зокрема, під час авіаударів ворог застосував БПЛА типу Shahed-136.

Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ