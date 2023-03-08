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Факти / Україна

ППО вночі приземлила два дрони-камікадзе

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ППО вночі приземлила два дрони-камікадзе
Фото: Getty Images

Опівночі 8 березня протиповітряна оборона знищила два іранських дрони-камікадзе Shahed-131/136.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотниками окупанти атакували Україну з північного напрямку.

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Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 8 березня, напередодні російські загарбники завдали 24 авіаційних удари та один ракетний.

Зокрема, під час авіаударів ворог застосував БПЛА типу Shahed-136.

Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Читайте
Гучні та непомітні для ППО: на що здатні дрони-камікадзе Shahed-136

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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