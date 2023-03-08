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Факты / Україна

Россия сознательно затягивает процесс обмена пленными — Лубинец

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей о возвращении гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

Об этом в Telegram написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя заявление уполномоченной по соответствующим вопросам РФ Татьяны Москальковой о якобы “ежедневном обсуждении с ним возвращения гражданских лиц”.

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– В целом содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего со всесторонней реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи Уполномоченных в Анкаре, в частности, о возвращении гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Несмотря на то, что сторонам удалось совершить обмен списками военнопленных и передать обширный список гражданских заложников, удерживаемых РФ в плену. Пока я фиксирую затягивание процесса реализации согласованного плана именно со стороны РФ, — объяснил Лубинец.

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