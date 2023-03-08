Почти в каждом обмене есть украинцы, которых давно считали пропавшими без вести — Юсов

Март, 08 в 15:12

Украина параллельно работает над несколькими сериями обменов пленных, поэтому скоро будут еще хорошие новости.

Об этом эксклюзивно Фактам ICTV сообщил представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, рассказывая детали освобождения 130 украинских защитников и защитниц, состоявшегося накануне.

— Конечно, немало еще в плену находятся наших защитников и защитниц. Работа над этим продолжается. Я думаю, что в ближайшее время мы услышим и увидим следующие хорошие новости. Разумеется, у нас много семей защитников ждут своих родных домой и обязательно должны дождаться. Главное, что они живы, — подчеркнул Юсов.

Международные организации не привлечены к активной работе. Преимущественно результатов Украина достигает сама.

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— Это такая серьезная комплексная работа всего государства, координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, куда входят и представители сектора безопасности и обороны, правительство вместе с командой офиса президента. Это та ситуация, когда Украина своими силами, в двустороннем формате с агрессором вырывает буквально из плена своих людей. Очень хочется верить, что и международное сообщество, и международные институты включатся активно, скажем, действенно в этот процесс по возвращению наших защитников и защитниц, — говорит он.

Почти в каждом обмене оказываются украинцы, которых давно считали пропавшими без вести. Такое случается регулярно, говорят в координационном штабе.

— Фактически в каждом обмене возвращаются люди с разными статусами формальными. Среди них как те, которые подтверждены в плену Международным комитетом Красного Креста, так и те, которые не имели такого подтверждения. Но были без вести пропавшие.

Андрей Юсов объясняет, что работа в таком случае тоже ведется. Главное, чтобы информация о защитнике или защитнице была в национальном информационном бюро и была у координационного штаба.

— А дальше уже начинается комплексная работа по сбору информации, по освобождению из плена, закрытых и открытых источников, а также агентурных данных, чтобы установить факт пребывания человека в плену, факт того, что человек жив и дальше уже организовывать работу по возвращению, — говорит Юсов.

Процесс освобождения очень сложный еще и потому, что Украина имеет дело с врагом, который часто пренебрегает или манипулирует международным правом, Женевскими конвенциями.

— И тем не менее Украина достигает своих результатов, мы не ждем, скажем, только формальных действий по международному праву. Иначе бы пришлось ждать завершения боевых действий и тогда возвращения наших защитников, — говорит он.

Освобожденные накануне защитники рассказывают, что даже во время посадки в автобус россияне им говорили, что их везут на расстрел.

— К сожалению, регулярное давление и манипуляции происходят даже на окончательных этапах, “нет, вас не хотят менять”, “да, вы сейчас едете в один конец”, “куда вы едете — уже нет никакой Украины, и вы там никому не нужны”. Это постоянное давление как на наших пленных, так и часто на их родных в Украине. Это иллюстрация того, с кем мы имеем дело. Если кто-то в мире думает, что это война с соблюдением норм морали и международного права. Часто это не так. Мы имеем дело с дикарями, с ордой, с варварами в худшем смысле этого слова. Поэтому да, такие истории случаются, — говорит Юсов.

Но несмотря на все украинские защитники даже в плену держатся мужественно. Андрей Юсов говорит, несмотря на то, что переживают наши люди в плену, они остаются сильными, крепкими несокрушимыми и находят в себе силы говорить Слава Украине. Он добавил, что многие из них хотят дальше приносить пользу своей стране.