Росія свідомо затягує процес обміну полоненими – Лубінець

Березень, 08 в 15:58

Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

Про це у Telegram написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи заяву уповноваженої з цих питань РФ Тетяни Москалькової про нібито “щоденне обговорення з ним повернення цивільних осіб”.

– Загалом зміст і тональність нещодавніх заяв російської сторони мають мало спільного зі всебічною реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі уповноважених в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Попри те, що сторонам вдалося здійснити обмін списками військовополонених та передати великий список цивільних заручників, яких РФ утримує в полоні. Наразі я фіксую затягування процесу реалізації погодженого плану саме з боку РФ, – пояснив Лубінець.