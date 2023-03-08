Март, 08 в 1:28

Издание The Wall Street Journal проанализировала состояние энергосистемы Украины и Киева, чтобы показать, как российские удары ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре после 24 февраля 2022 года.

Свой материал издание опубликовало вместе с рассказом о том, как украинскому населению приходится справляться с отключениями электроэнергии из-за атак РФ.

— Поскольку Россия продолжает свои удары, многие украинцы страдают от нестабильности электроснабжения и Интернета, что жизненно важно для поддержания связи с близкими и получения последних новостей о конфликте. Периодические отключения электроэнергии стали обычным явлением, — пишет издание.

При этом WSJ отмечает, что украинцы приспособились, импортируя генераторы и производя ремонт электросети во время отключений.

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Издание опубликовало схему работы энергосистемы Киева в три периода времени — до начала полномасштабной войны с Россией, после ее начала и ноябре 2022 года, когда был пик российских ударов по инфраструктуре Украины.

Январь 2022 года

Составное изображение Киева за месяц до начала полномасштабного вторжения России, полученное с помощью технологии NASA Black Marble, которая фиксирует свет в ночное время с помощью дистанционного зондирования.

Март 2022 года

В конце февраля 2022 года российские ракеты и авиаудары поразили Киев и более десятка других городов по всей Украине. Этот составной снимок Киева сделан в следующем месяце.

Ноябрь 2022 года

Прошлой осенью российские ракеты нанесли удары по украинской инфраструктуре, отключив подачу электроэнергии и воды в Киеве и других крупных городах.

Издание отмечает, что в следствие российских атак перебои также затронули водоснабжение, системы отопления, производство, сотовую телефонную и интернет-сеть — важнейшее звено в стране, где стационарные телефоны — редкость.

— Без электричества многие украинцы не могут пользоваться Интернетом. По данным украинской национальной энергетической компании за октябрь, спрос на электроэнергию снизился примерно на треть с начала войны, — пишет WSJ.

При этом около 780 зданий инфраструктуры электроснабжения были повреждены или разрушены с апреля 2022 года, пишет издание, ссылаясь на данные некоммерческого информационного агентства ACAPS.

Газета указывает, что Украина использует комбинацию генераторов, батарей и связи Starlink, а также рабочую силу для поддержания работы основных служб.

В июле Всемирный банк подсчитал, что для восстановления телекоммуникационного сектора Украины до довоенного уровня потребуется $2,6 млрд. В то же время, на восстановление поврежденных кабелей и замену украденного оборудования могут уйти недели или месяцы.

— Украина стала в значительной степени полагаться на мобильный интернет, поскольку подземные оптоволоконные кабели были уничтожены во время бомбардировок и рытья траншей, — пишет издание.

Кроме того, в некоторых частях Украины приходится перенаправлять интернет-трафик внутри страны по всему миру, что, как пишет издание, создает возможные угрозы кибербезопасности.

По словам представителя Министерства цифровой трансформации Украины, это перенаправление является результатом отключения электросетей, разрушения сетей и оккупации части украинской территории российскими военными.

— Проблема увеличения задержки, кажется, меркнет по сравнению с проблемами безопасности, которые возникают из-за того, что все ваши коммуникации перенаправляются через страну-захватчика, — говорит Дуг Мэдори, директор по интернет-анализу компании Kentik, занимающейся сетевым мониторингом.

По его словам, тот факт, что данные могут перехватываться, манипулироваться и блокироваться враждебными силами, представляет серьезную опасность для Украины.