Березень, 08 в 1:28

Видання The Wall Street Journal проаналізувало стан енергосистеми України та Києва, щоб показати, як російські удари ракетами та безпілотниками по критичній інфраструктурі після 24 лютого 2022 року.

Свій матеріал видання опублікувало разом із розповіддю про те, як українському населенню доводиться справлятися з відключеннями електроенергії через атаки РФ.

– Оскільки Росія продовжує свої удари, багато українців страждають від нестабільності електропостачання та Інтернету, що життєво важливо для підтримання зв’язку з близькими та отримання останніх новин про конфлікт. Періодичні відключення електроенергії стали звичайним явищем, – пише видання.

Водночас WSJ зазначає, що українці пристосувалися, імпортуючи генератори і проводячи ремонт електромережі під час відключень.

Зараз дивляться

Видання опублікувало схему роботи енергосистеми Києва в три періоди часу – до початку повномасштабної війни з Росією, після її початку і листопаді 2022 року, коли був пік російських ударів по інфраструктурі України.

Січень 2022 року

Складене зображення Києва за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії, отримане за допомогою технології NASA Black Marble, яка фіксує світло в нічний час за допомогою дистанційного зондування.

Березень 2022 року

Наприкінці лютого 2022 року російські ракети та авіаудари вразили Київ і понад десяток інших міст по всій Україні. Цей складений знімок Києва зроблено наступного місяця.

Листопад 2022 року

Минулої осені російські ракети завдали ударів по українській інфраструктурі, відключивши подачу електроенергії та води в Києві та інших великих містах.

Видання зазначає, що внаслідок російських атак перебої також торкнулися водопостачання, систем опалення, виробництва, стільникової телефонної та інтернет-мережі – найважливішої ланки в країні, де стаціонарні телефони – рідкість.

– Без електрики багато українців не можуть користуватися Інтернетом. За даними української національної енергетичної компанії за жовтень, попит на електроенергію знизився приблизно на третину з початку війни, – пише WSJ.

При цьому близько 780 будівель інфраструктури електропостачання було пошкоджено або зруйновано з квітня 2022 року, пише видання, посилаючись на дані некомерційного інформаційного агентства ACAPS.

Газета вказує, що Україна використовує комбінацію генераторів, батарей і зв’язку Starlink, а також робочу силу для підтримки роботи основних служб.

У липні Світовий банк підрахував, що для відновлення телекомунікаційного сектору України до довоєнного рівня знадобиться $2,6 млрд. Водночас на відновлення пошкоджених кабелів і заміну вкраденого обладнання можуть піти тижні або місяці.

– Україна стала значною мірою покладатися на мобільний інтернет, оскільки підземні оптоволоконні кабелі були знищені під час бомбардувань і риття траншей, – пише видання.

Крім того, в деяких частинах України доводиться перенаправляти інтернет-трафік усередині країни по всьому світу, що, як пише видання, створює можливі загрози кібербезпеці.

За словами представника Міністерства цифрової трансформації України, це перенаправлення є результатом вимкнення електромереж, руйнування мереж і окупації частини української території російськими військовими.

– Проблема збільшення затримки, здається, тьмяніє порівняно з проблемами безпеки, які виникають через те, що всі ваші комунікації перенаправляються через країну-загарбника, – каже Дуг Медорі, директор з інтернет-аналізу компанії Kentik, що займається мережевим моніторингом.

За його словами, той факт, що дані можуть перехоплюватися, маніпулюватися і блокуватися ворожими силами, становить серйозну небезпеку для України.