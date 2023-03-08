В Кременной оккупанты выселяют из домов местных, чтобы разместить новоприбывших солдат — Генштаб

Март, 08 в 18:49

В Кременной на Луганщине фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной “власти”.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 марта.

Сообщается, что это происходит при поддержке солдат захватнической армии для дополнительного размещения новоприбывших представителей Вооруженных сил РФ.

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Также отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава оккупантов среди мобилизованных в Вооруженные силы РФ. В основном они недовольны увеличением количества фактов использования для штурма оккупантов, которые не имеют боевого опыта и проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения.

— Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а “тыловики” не согласны идти на смерть, — сообщается в сводке.

В Генштабе подчеркнули, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили командный пункт противника.