У Кремінній окупанти виселяють з будинків місцевих, щоб розмістити новоприбулих солдатів – Генштаб

Березень, 08 в 18:49

У Кремінній на Луганщині фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної “влади”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 8 березня.

Повідомляється, що це відбувається за підтримки солдатів загарбницької армії для додаткового розміщення новоприбулих представників Збройних сил РФ.

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Також відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу окупантів серед мобілізованих до Збройних сил РФ. Здебільшого вони незадоволені збільшенням кількості фактів використання для штурму окупантів, які не мають бойового досвіду і проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення.

— Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а “тиловики” не згодні йти на смерть, – повідомляється у зведенні.

У Генштабі підкреслили, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції ЗРК. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили командний пункт противника.