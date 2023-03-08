Март, 08 в 21:48

Россия увеличила свою зависимость от ядерного оружия из-за серии поражений в Украине.

Об этом говорится в несекретном ежегодном докладе разведывательных служб США об оценке угроз.

По данным американских разведчиков, поскольку Россия несет “значительные убытки” из-за войны в Украине, Москва будет все больше зависеть от своих ядерных, кибернетических и космических возможностей, говорится в докладе.

Сейчас смотрят

Тяжелые потери РФ на поле боя в Украине привели к “деградации наземных и воздушных обычных возможностей Москвы и усилили ее зависимость от ядерного оружия”, — говорится в докладе Управления директора национальной разведки, с которым сотрудники разведки выступили в среду в сенатском комитете по разведке.

— Хотя темпы и последствия ее (российской, — Ред.) киберактивности, связанной с войной, оказались не такими высокими, как мы ожидали, все же Россия будет оставаться главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и нападения, — говорится в докладе.

Как сообщалось ранее, разведывательное сообщество США считает, что Россия “вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО”, однако потенциал для этого существует.

Кроме того, глава Нацразведки США заявила, что президент России Владимир Путин может годами продолжать войну против Украины.