Март, 08 в 20:58

Разведывательное сообщество США считает, что Россия “вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но потенциал для этого существует”.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенатском комитете по вопросам разведки на ежегодных публичных слушаниях об угрозах в мире.

Она считает, что риск эскалации за пределы Украины остается значительным.

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— Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить украинский конфликт за пределы Украины, но риск эскалации остается значительным, — говорится в отчете.

Аврил Хейнс заявила Конгрессу, что война РФ против Украины стала “изнурительной войной, в которой ни одна из сторон не имеет окончательного военного преимущества”, но сказала, что президент России Владимир Путин, скорее всего, будет продолжать ее, возможно, годами.

— Мы не предполагаем, что в этом году российские военные смогут восстановиться настолько, чтобы получить значительные территориальные достижения, но Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу, и продолжение войны, в том числе с возможными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем к окончательному обеспечению стратегических интересов России в Украине, даже если на это уйдут годы, — сказала Хейнс.

Ранее Факты ICTV писали, что, вероятно, в окружении Путина назревает заговор, поскольку сразу три приближенных соратника главы Кремля могли готовить спецоперацию по захвату военной машины во главе с начальником Генштаба ВС РФ и главой Минобороны России.