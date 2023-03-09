Март, 09 в 13:07

Ситуация с периодическим обесточиванием Запорожской атомной электростанции в результате российских обстрелов не может продолжаться. Необходимо обеспечить надежность работы АЭС.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он проинформировал, что 9 марта около 5:00 утра Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, поскольку была отключена последняя линия на 750 кВ, которая ее питала. А единственная резервная линия на 330 кв получила повреждения несколько дней тому назад и находится в ремонте.

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Гросси уточнил, что это первый случай полного обесточивания ЗАЭС с 23 ноября 2022 года. Отключение станции от электроснабжения произошло во время ночной массированной ракетной атаки РФ.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что Запорожская АЭС является самой большой в Европе. В настоящее время станция работает на аварийных генераторах. Гросси назвал их: “последней линией защиты”.

Он также обратил внимание, что обесточивание ЗАЭС произошло уже в шестой раз за время полномасштабной войны РФ против Украины.

– Напомню – это самая большая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, сегодня утром и позволять этому случиться? Так продолжаться не может. Меня поражает самоуспокоение: что мы делаем, чтобы этого не произошло? Мы – МАГАТЭ, и мы должны заботиться о ядерной безопасности, — подчеркнул Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Он призвал собравшихся на заседании взять на себя обязательство защищать безопасность и надежность работы Запорожской АЭС. Гросси отметил, что действовать нужно уже сейчас, и анонсировал “срочные консультации и контакты”.

– Каждый раз мы “бросаем кости”. И если мы позволим этому продолжаться раз за разом, то однажды наша удача закончится… Мы должны взять на себя обязательство защищать безопасность и надежность станции, — отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что после обесточения на Запорожской АЭС включились все 20 аварийных дизель-генераторов. Основную мощность станции сейчас обеспечивают 8 из этих генераторов, а остальные находятся в режиме ожидания.

Гросси добавил, что дизельного горючего на АЭС хватит на 15 дней работы.

Два из шести энергоблоков АЭС, находившихся в режиме горячей остановки, переходят в холодное состояние.

Как сообщали в компании Энергоатом, Запорожская АЭС из-за вражеских ракетных обстрелов полностью обесточена, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Источник: МАГАТЭ