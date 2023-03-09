Март, 09 в 7:40

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) из-за вражеских ракетных обстрелов сейчас полностью обесточена.

Об этом сообщают в Энергоатоме.

Сегодня ночью в 3:53 ночи отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

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Сейчас АЭС перешла в режим блэкаута — это уже в шестой раз за время оккупации — 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы хватит на 10 суток.

В Энергоатоме отмечают, что если внешнее питание станции не восстановят в течение этих 10 дней, то это может привести к радиационной аварии, которая будет угрожать всему миру.

Все украинские АЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что по состоянию на 6:30 зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

По словам министра, обстрелами Запорожской АЭС россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы.

— И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС, — отметил Герман Галущенко.

Из-за ракетной атаки российского врага в Одесской области применяются экстренные отключения света.

В Киеве 9 марта из-за ракетной атаки ввели экстренные отключения света.

Фото: Энергоатом