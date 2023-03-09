Березень, 09 в 13:07

Ситуація з періодичним знеструмленням Запорізької атомної електростанції внаслідок російських обстрілів не може продовжуватися. Потрібно забезпечити надійність роботи АЕС.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Він поінформував, що 9 березня близько 5:00 ранку Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання, оскільки була відключена остання лінія на 750 кВ, яка її живила. А єдина резервна лінія на 330 кВ зазнала пошкодження кілька днів тому і перебуває в ремонті.

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Гроссі уточнив, що це перший випадок повного знеструмлення ЗАЕС з 23 листопада 2022 року. Відключення станції від електропостачання сталося під час нічної масованої ракетної атаки РФ.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що Запорізька АЕС є найбільшою в Європі. Наразі станція працює на аварійних генераторах. Гроссі назвав їх “останньою лінією захисту”.

Він також звернув увагу, що знеструмлення ЗАЕС сталося вже вшосте за час повномасштабної війни РФ проти України.

– Нагадаю – це найбільша атомна електростанція у Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті, сьогодні вранці і дозволяти цьому трапитися? Так тривати не може. Мене вражає самозаспокоєння: що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми – МАГАТЕ, і ми маємо піклуватися про ядерну безпеку, – наголосив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Він закликав присутніх на засіданні взяти на себе зобов’язання захищати безпеку та надійність роботи Запорізької АЕС. Гроссі зазначив, що діяти потрібно вже зараз, і анонсував “термінові консультації та контакти”.

– Щоразу ми “кидаємо кості”. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватися раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться… Ми маємо взяти на себе зобов’язання захищати безпеку та надійність станції, – зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ уточнив, що після знеструмлення на Запорізькій АЕС увімкнулися всі 20 аварійних дизель-генераторів. Основну потужність станції зараз забезпечують 8 із цих генераторів, а решта перебувають у режимі очікування.

Гроссі додав, що дизельного пального на АЕС вистачить на 15 днів роботи.

Два із шести енергоблоків АЕС, які були в режимі гарячої зупинки, переходять у холодний стан.

Як повідомляли в компанії Енергоатом, Запорізька АЕС через ворожі ракетні обстріли наразі повністю знеструмлена, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан.

Джерело: МАГАТЕ