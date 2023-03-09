Март, 09 в 1:42

Война против Украины, которую в России называют “специальной военной операцией”, не привела к тем результатам, на которые рассчитывал президент Владимир Путин.

Об этом говорится в несекретном отчете разведывательных служб США о ежегодной оценке угроз.

В отчете напомнили, что после первоначального широкомасштабного вторжения в Украину на трех фронтах 24 февраля 2022 года Россия отказалась от попыток захватить Киев, вывела войска из большей части северной Украины и сосредоточилась на Донбассе и других частях южной Украины.

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— Путин, вероятно, неправильно оценил возможности украинских вооруженных сил и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками, — говорится в отчете.

Кроме того, объявленная Путиным мобилизация в основном “необученных и неподготовленных” резервистов хоть и облегчит нехватку личного состава в ближайшей перспективе, но рискует подорвать внутреннюю поддержку конфликта, считают в разведке США.

При этом американское разведсообщество считает, что полный эффект от “частичной мобилизации” начнет ощущаться только весной и летом 2023 года.

— Хотя российские силы продолжают концентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его весь в 2023 году, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в разведке США указывают, что свидетельства зверств, совершенных российскими силами против украинских военнослужащих и мирных жителей будут продолжать появляться по мере того, как украинские силы будут отвоевывать территорию.

Фото: ГУР