Ночью РФ атаковала Украину 139 дронами: сколько целей сбило ПВО
В ночь на 13 мая российская армия совершила атаку на Украину 139 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 13 мая: что известно
Ночная атака на Украину 13 мая была с применением 139 ударных беспилотников разных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия.
Запуски осуществлялись с территории России — из районов Курска, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, находящегося на временно оккупированной территории Крыма.
— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.
В целом украинское ПВО уничтожило или приглушило 111 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время, зафиксировано 20 попаданий ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых беспилотников и их обломков еще на четырех локациях.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что атака на Украину продолжается, ведь в воздушном пространстве остаются десятки вражеских дронов. Граждан призывали соблюдать правила безопасности.
Напомним, утром, 13 мая, раздались взрывы в Днепре.
Воздушные силы сообщали об угрозе применения беспилотников.
В то же время, руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отмечал, что взрывы в Днепре, которые местные жители слышали сегодня утром, — это работа сил противовоздушной обороны.
Фото: Воздушное командование Юг